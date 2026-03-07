LaLiga de España: El Barça, firme arriba

El equipo de Hansi Flick sufrió muchísimo en “La Catedral” para llevarse tres puntos de oro frente a un Athletic que rozó su mejor versión, le incomodó y amagó con golpear en varias ocasiones, aunque le faltó finura en el último pase o en el remate para haber obtenido algún premio.

Los partidos de Copa se la semana tuvieron sus consecuencias en las alineaciones de ambos equipos.

Por parte del local, Valverde dio descanso a Yuri, Sancet y Guruzeta y en el Barça fueron Pedri y Raphinha los que comenzaron el partido en el banquillo para dejar sus puestos a Marc Casadó y Rashford.

* Resultados y programa de la 27ª ronda de LaLiga de España: Viernes: Celta 1-Real Madrid 2. Sábado: Osasuna 2-Mallorca 2, Levante 1-Girona 1, Atlético Madrid 3-Real Sociedad 2, Athletic 0-Barcelona 1. Domingo, 10:00: Villarreal vs. Elche. 12:15: Getafe vs. Betis. 14:30: Sevilla vs. Rayo Vallecano. 17:00: Valencia vs. Alavés. Lunes, 17:00: Espanyol vs. Real Oviedo.

* Principales posiciones: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 63, Atlético Madrid 54, Villarreal 51, Betis 43, Celta 40, Espanyol 36, Real Sociedad 35, Athletic 35, Osasuna 34, Getafe 32, Girona 31, Rayo Vallecano y Sevilla 30.