Fútbol Internacional
07 de marzo de 2026 - 19:54

LaLiga de España: El Barça, firme arriba

Lamine Yamal (18 años) marcó el gol del triunfo del Barcelona.
Lamine Yamal (18 años) marcó el gol del triunfo del Barcelona. Javier Zorrilla

Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte, tras un excelente pase de Pedri, le dio la victoria al Barcelona en San Mamés frente al mejor Athletic Bilbao de la temporada (1-0) y afianzó al conjunto azulgrana en el liderato de LaLiga, con los cuatro puntos sobre el Real Madrid como renta.

Por ABC Color

El equipo de Hansi Flick sufrió muchísimo en “La Catedral” para llevarse tres puntos de oro frente a un Athletic que rozó su mejor versión, le incomodó y amagó con golpear en varias ocasiones, aunque le faltó finura en el último pase o en el remate para haber obtenido algún premio.

Los partidos de Copa se la semana tuvieron sus consecuencias en las alineaciones de ambos equipos.

Por parte del local, Valverde dio descanso a Yuri, Sancet y Guruzeta y en el Barça fueron Pedri y Raphinha los que comenzaron el partido en el banquillo para dejar sus puestos a Marc Casadó y Rashford.

* Resultados y programa de la 27ª ronda de LaLiga de España: Viernes: Celta 1-Real Madrid 2. Sábado: Osasuna 2-Mallorca 2, Levante 1-Girona 1, Atlético Madrid 3-Real Sociedad 2, Athletic 0-Barcelona 1. Domingo, 10:00: Villarreal vs. Elche. 12:15: Getafe vs. Betis. 14:30: Sevilla vs. Rayo Vallecano. 17:00: Valencia vs. Alavés. Lunes, 17:00: Espanyol vs. Real Oviedo.

* Principales posiciones: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 63, Atlético Madrid 54, Villarreal 51, Betis 43, Celta 40, Espanyol 36, Real Sociedad 35, Athletic 35, Osasuna 34, Getafe 32, Girona 31, Rayo Vallecano y Sevilla 30.