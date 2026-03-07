07 de marzo de 2026 - 17:50
Simeone espera que la lesión de Rodrigo Mendoza “sea lo menor posible”
Madrid, 7 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, esperó este sábado que la lesión de Rodrigo Mendoza, en el partido contra la Real Sociedad, “sea lo menos posible”, a la espera de las pruebas que determinen el alcance de la dolencia.
“Ya este sábado me informarán cuando le hagan las placas los médicos. En principio, esperemos que sea lo menor posible”, afirmó.
Rodrigo Mendoza sufrió un “fuerte traumatismo en el tobillo derecho” en el tiempo añadió de la primera parte y fue sustituido en el descanso por Marcos Llorente.