Sorloth, Mendoza, Almada y Giménez, en el once atlético; Oskarsson y Yangel, en la Real

Madrid, 7 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluye cinco cambios en el once titular, con José María Giménez, Alexander Sorloth, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Nahuel Molina, para el partido de este sábado con la Real Sociedad, en el que Pellegrino Matarazzo presenta seis novedades respecto a la Copa del Rey, con Oskarsson y Yangel Herrera, entre ellos.