07 de marzo de 2026 - 13:40
Sorloth, Mendoza, Almada y Giménez, en el once atlético; Oskarsson y Yangel, en la Real
Madrid, 7 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluye cinco cambios en el once titular, con José María Giménez, Alexander Sorloth, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Nahuel Molina, para el partido de este sábado con la Real Sociedad, en el que Pellegrino Matarazzo presenta seis novedades respecto a la Copa del Rey, con Oskarsson y Yangel Herrera, entre ellos.
El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección y Thiago Almada, en el medio campo; y Ademola Lookman y Alexander Sorloth, en la delantera.
La Real Sociedad juega con Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Luka Sucic; Pablo Marín, Oskarsson y Barrenetxea.