Sporting Cristal denuncia insultos racistas contra el brasileño Cristiano da Silva

El insulto que dirigió presuntamente Coronel a Da Silva se habría producido durante un partido de la sexta jornada del torneo Apertura que Cristal ganó este sábado por 3-1.

El incidente se extendió hasta los banquillos de los equipos, según la prensa local.

El árbitro central Daniel Ureta activó, por primera vez en la Liga 1 peruana, el protocolo antiracismo, al mostrar los brazos en cruz y le mostró la tarjeta roja al director técnico de Alianza Atlético, el argentino Federico Urciuoli.

Zevallos aseguró que Franco le dijo "macaco" a Da Silva y agregó no entender "cómo un futbolista extranjero, al que se le da la oportunidad en Perú, puede hacer esto".

El representante de Cristal anunció que van a pedir sanciones drásticas porque esta situación "no puede suceder en el país".

El entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, dijo que la jueza de línea no le prestó atención al incidente, lo cual atizó la "bronca" entre sus jugadores, que reclamaron al conjunto rival.

Cristal rechazó el insulto a Da Silva y exigió a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad y se apliquen las sanciones correspondientes.