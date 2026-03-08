Campeonato Carioca: El título 40 de Flamengo

El arquero argentino Agustín Rossi tapó dos tiros en la definición desde los doce pasos para ser el héroe rubro-negro en el clásico en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Fue el debut del portugués Leonardo Jardim como nuevo técnico del equipo, luego del inesperado despido de Filipe Luís.

Cruzeiro, campeón Mineiro

El Cruzeiro de Belo Horizonte se quedó este domingo con el Campeonato Mineiro al vencer en la final por 1-0 al Atlético Mineiro, con gol de Kaio Jorge.

Chapeco, el Catarinense

Chapecoense, equipo del paraguayo Walter Clar, se quedó con el campeonato Catarinense, otro de los torneos estaduales del vecino país, tras superar en la final a Barra, por 1-0.