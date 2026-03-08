Fútbol Internacional
08 de marzo de 2026 - 21:30

Campeonato Carioca: El título 40 de Flamengo

Los jugadores de Flamengo celebra la obtención del título número 40 del Campeonato Carioca, tras derrotar por penales a Fluminense.
Flamengo se consagró este domingo campeón del Campeonato Carioca 2026 al superar en la tanda de penales a Fluminense por 5-4 (0-0 en tiempo reglamentario), para sumar así su título número 40 de este certamen estadual.

Por ABC Color

El arquero argentino Agustín Rossi tapó dos tiros en la definición desde los doce pasos para ser el héroe rubro-negro en el clásico en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Agustín Rossi, héroe de la consagración de Flamengo, por penales.
Fue el debut del portugués Leonardo Jardim como nuevo técnico del equipo, luego del inesperado despido de Filipe Luís.

Cruzeiro, campeón Mineiro

El Cruzeiro de Belo Horizonte se quedó este domingo con el Campeonato Mineiro al vencer en la final por 1-0 al Atlético Mineiro, con gol de Kaio Jorge.

Chapeco, el Catarinense

Chapecoense, equipo del paraguayo Walter Clar, se quedó con el campeonato Catarinense, otro de los torneos estaduales del vecino país, tras superar en la final a Barra, por 1-0.