El campeón Toluca vence a Juárez FC y alarga su racha invicta en décima jornada

El brasileño Helinho, de penalti, Antonio Briseño y el portugués Paulinho sellaron la goleada del Toluca. Juárez descontó a través del brasileño Guilherme Castilho.

Los Diablos Rojos llegaron a 24 puntos y son segundos en el torneo, a un punto del líder Cruz Azul. Juárez se quedó en 10 unidades en la duodécima posición.

Toluca dominó el primer tiempo gracias a la velocidad del uruguayo Franco Rossi y de Helinho, pero las atajadas de Sebastián Jurado y la mala puntería de los artilleros le impidió anotar.

En el segundo tiempo, el equipo local tomó ventaja tras un error del colombiano Óscar Estupiñán, quien derribó dentro del área a Briseño. El árbitro marcó penalti y Helinho puso el 1-0 en el minuto 54.

En el minuto 70, Briseño anotó el 2-0, con un cabezazo picado a centro pasado desde la izquierda.

Bravos respondió dos minutos después, en una jugada de Rodolfo Pizarro por izquierda en la que sirvió a la entrada al área chica de Castilho, quien remató de zurda al ángulo para marcar el 2-1.

En tiempo agregado, en un error en la salida de Juárez, Paulinho anotó el 3-1 al anticiparse en el mano a mano al guardameta Sebastián Jurado.

Más tarde cerrará la actividad el duelo entre el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'el Loco' Abreu, ante el Santos Laguna, último lugar del Clausura y el único que no ha ganado.

La décima jornada arrancó el viernes pasado con la victoria de los Pumas, del costarricense Keylor Navas, 0-1 sobre el Necaxa y el triunfo del Mazatlán 4-2 ante el León.

El sábado destacó la goleada 3-0 del líder Cruz Azul, del entrenador argentino Nicolás Larcamón, ante el San Luis; y la victoria por 1-0 en tiempo agregado de los Tigres UANL, con tanto del francés André-Perre Gignac, sobre el Monterrey, con el que juega el español Sergio Canales.

También ayer, el América superó 1-2 al Querétaro, mismo marcador con el que el Guadalajara derrotó al Atlas y el Pachuca se impuso 2-1 al Puebla con anotaciones de Víctor Guzmán y del ecuatoriano Enner Valencia.