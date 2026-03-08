El francés Gignac le da triunfo al Tigres sobre Rayados en el derbi regio en México

En el que pudo ser su último encuentro contra los Rayados, el rival más enconado de los Tigres, Gignac entró a la cancha en el minuto 80 y en el 90+2 decidió el duelo de la décima jornada del campeonato.

En la primera mitad, Tigres, que tuvo la posesión de la pelota 56-44 a su favor, fue un poco mejor, pero ninguno de los dos cuadros remató a puerta en un enfrentamiento con momentos de mucho tráfico en mitad de la cancha y numerosas faltas.

Ambos cuadros salieron a buscar goles en la segunda parte, en la que, otra vez, se enredaron en la mitad de la cancha y pisaron poco el área rival.

El argentino Guido Pizarro envió a la cancha en el minuto 80 a Gignac por el uruguayo Rodrigo Aguirre. Animado por los hinchas, el francés buscó la puerta contraria y en el tiempo de descuento se convirtió en el héroe de los felinos, al aceptar un balón del brasileño Joaquím y anotar de derecha.

Tigres llegó a cinco victorias, un empate, cuatro derrotas y 16 puntos para subir al sexto lugar con nueve unidades menos que el líder Cruz Azul y tres encima del Monterrey, equipo del español Sergio Canales, colocado noveno de la tabla de posiciones.

Este sábado, el Cruz Azul se confirmó como líder al golear por 3-0 al San Luis con anotaciones del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño, quienes reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que mañana recibirá al Juárez FC, y de las Chivas de Guadalajara, vencedoras este sábado del Atlas, por 1-2.

Las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito fueron de menos a más y se impusieron con anotaciones de Armando González y Ángel Sepúlveda, luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador en favor del Atlas.

En otros encuentro de hoy, el ecuatoriano Enner Valencia le dio al Pachuca un triunfo por 2-1 al Puebla y el América derrotó por 1-2 al Querétaro con goles del uruguayo Brian Rodríguez y de Patricio Salas, en tanto Alí Ávila descontó por Querétaro.

La décima jornada, que comenzó ayer con el 4-2 del Mazatlán sobre el León y el 0-1 de los Pumas UNAM sobre Necaxa, concluirá mañana cuando el campeón Toluca recibirá al Juárez FC y Tijuana al Santos Laguna.