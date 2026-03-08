El Port Vale de la tercera división tumba al Sunderland de Alderete

Actualmente, los “Valiants” atraviesan una crisis profunda en la liga, siendo el equipo con peor registro de los 88 que integran las tres divisiones principales de Inglaterra. Condenados prácticamente al descenso a la League Two (cuarta categoría), al encontrarse a once unidades de la zona de permanencia, su realidad en la FA Cup es diametralmente opuesta.

En el torneo más antiguo del mundo, su camino ha sido una auténtica gesta: dejaron en el camino al Maidon & Tiptree, al Bristol Rovers, al Fleetwood y al Bristol City, antes de concretar este domingo su hazaña máxima al despachar a un club con presente de Premier League como el Sunderland.

El desequilibrio llegó a la media hora de juego mediante un certero cabezazo de Ben Waine. El tanto se produjo en un Vale Park que lucía un terreno de juego castigado, donde el verde del césped se perdía entre manchas de barro, ante la mirada de 16.000 espectadores que colmaron las gradas.

Si bien la definición de Waine fue el punto de partida del milagro, la figura del encuentro fue el guardameta Joe Gauci. El portero del Port Vale se erigió como un muro infranqueable, sosteniendo la ventaja con intervenciones determinantes que desactivaron cada intento de reacción del conjunto visitante.

Por su parte, el técnico del Sunderland, Regis Le Bris, no escatimó recursos y demostró que se tomaba la competencia con total seriedad. Alineó desde el inicio a figuras como Eliezer Mayenda, Chemsdine Talbi, Enzo Le Fee y Nilson Angulo, reforzando el equipo en el complemento con los ingresos de Wilson Isidor y el experimentado Granit Xhaka.

Pese a los seis minutos de adición, el empate nunca llegó. El modesto Port Vale, cuya página más gloriosa en esta copa se remonta a las semifinales de la temporada 1953-1954, vuelve a meterse en la ronda de cuartos de final de forma histórica.

Tras este resultado, los “Valiants” aguardan con optimismo el sorteo de este lunes, donde compartirán bolillero con potencias de la talla del Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Southampton, además de los ganadores de las llaves Leeds-Norwich y West Ham-Brentford.