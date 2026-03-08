EL uruguayo Almada: "Tenemos que recuperar nuestra identidad"

"El Espanyol no es un rival sencillo, por la situación nuestra y porque ellos tienen buenos futbolistas. Queremos estar con la frescura de la mayoría de los partidos y volver a hacer cosas buenas", explicó el preparador en la sala de prensa del Carlos Tartiere, escenario del último entrenamiento del Oviedo antes de volar a Barcelona.

Preguntado por la posibilidad de hacer rotaciones en el once inicial, Almada reconoció que "igual no son muchos los cambios que se pueden hacer", aunque insistió en que es algo que el cuerpo técnico del Real Oviedo se plantea.

"Ilic es muy buen futbolista. Paunovic insistió mucho en su fichaje, le ha costado adaptarse a la liga española, es cierto, pero le vemos más comprometido, con más nivel en los entrenamientos. Es muy buen futbolista", concluyó el entrenador carbayón sobre el centrocampista serbio Luka Ilic, uno de los candidatos a ser titular por primera vez desde la llegada de Almada.

El Real Oviedo, colista de Primera División, celebró esta mañana el último entrenamiento de una corta semana de trabajo tras jugar el pasado miércoles en Vallecas, y lo hizo con las bajas de Lucas, Dendoncker y Thiago Borbas.