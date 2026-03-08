Fútbol Internacional
08 de marzo de 2026 - 08:05

Gavi viaja a Newcastle sin el alta médica

Imagen sin descripción

Barcelona, 8 mar (EFE).- El centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', todavía sin el alta médica, formará parte de la expedición del Barcelona para enfrentarse este martes al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Por EFE

La inclusión del futbolista andaluz, que afronta el tramo final de la recuperación de la lesión en el menisco de la rodilla derecha por la que fue intervenido a finales de septiembre, es la única novedad en la convocatoria del entrenador Hansi Flick.

El técnico alemán ya explicó el pasado viernes que Gavi viajaría con el equipo, pero dio a entender que su regreso a los terrenos de juego en un partido oficial no se dará hasta después del próximo parón internacional, a principios de abril.

Así pues, la expedición azulgrana estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford.

Como ya sucedió en la victoria de este sábado contra el Athletic Club en LaLiga EA Sports (0-1), Flick no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Kounde y Alejandro Balde, además de Gavi.