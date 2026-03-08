LaLiga contra la Premier

La terna de supervivientes del fútbol español se topa con rivales ingleses. No hace mucho, las competiciones de fútbol de las islas y de España eran consideradas las mejores de Europa. Las estrellas se dividían entre las que preferían Inglaterra y los que optaban por España. Ahora, el potencial económico se ha trasladado al césped y, aparentemente, es la Premier el evento más admirado.

Sin embargo, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético Madrid dan lustre a la Champions cada año. No faltan a las eliminatorias de octavos aunque en el camino su potencial se va a poner a prueba ante el Manchester city, el Newcastle y el Tottenham, respectivamente. Pulso por los cuartos.

A pesar de toda la repercusión, solo en una de las cuatro últimas ediciones la copa la levantó un club inglés. Fue el Manchester City, hace tres temporadas. Y es que en el cómputo total, España presume de veinte éxitos en este torneo, cinco más que Inglaterra.

Con el camino hasta la final trazado, incluido en el lado de la muerte del cuadro del torneo, el Real Madrid vuelve a medirse al Manchester City. Se van a ver las caras por quinta temporada seguida en eliminatorias. El Real Madrid ha ganado los dos últimos. Se han enfrentado en un total de quince veces y todo está equilibrado. Cinco victorias para cada uno y cinco empates. Ya coincidieron este año en la fase liga, en el Bernabeu y ganó el conjunto del español Pep Guardiola por 2-1.

El Real Madrid, que ha ganado trece de sus últimas quince eliminatorias de octavos, afronta el cara a cara con la duda de Kylian Mbappe, lastrado por las numerosas bajas y con la competición europea casi como única aspiración después de haberse descolgado un poco en LaLiga en su lucha con el Barcelona.

El City afronta mejor el choque, aunque el título de la Premier también le queda algo lejos. Segundo, distanciado del Arsenal, solo ha perdido tres de sus últimos dieciocho partidos europeos contra españoles. Cuenta con Erling Haaland con unos datos importantes: 56 goles en otros tantos partidos europeos.

El Madrid, noveno en fase liga, eliminó en play off al Benfica. El pasado año llegó a cuartos de final eliminado por el Arsenal y ha sido campeón en quince ocasiones, la última hace dos temporadas.

BARCELONA Y ATLÉTICO MADRID ANTE UN EVENTUAL REENCUENTRO.

El panorama es más alentador para el Barcelona y el Atlético Madrid, emparejados por adversarios venidos a menos este año en la Premier. El Newcastle para el conjunto azulgrana y el Tottenham, que se acerca a la zona de descenso, para el madrileño.

Ubicados en el aparente lado amable del cuadro del evento, pueden encontrarse en cuartos de final si solventan sus respectivos compromisos. Sería la segunda vez que cruzan sus caminos después de la semifinal de la Copa del Rey que sacó adelante el Atlético Madrid en detrimento del Barcelona que acelera hacia el título de liga.

El conjunto de Diego Pablo Simeone, dimitido en la liga, centra sus aspiraciones en los torneos coperos. Finalista de la española pretende alargar su recorrido en el Viejo Continente. El cuadro madrileño ha ganado siete de sus once eliminatorias de octavos y el londinense en dos de sus cinco choques a doble partido.

El Atlético Madrid saca músculo habitualmente en el Metropolitano donde era infranqueable hasta la visita del Bodo Glimt y después del Betis. Aún así, apunta a romper el maleficio de octavos del año pasado cuando cayó en este tramo ante el Real Madrid en una polémica tanda de penaltis.

El tres veces subcampeón (1973-74, 2013-14 y 2015-16) se reencuentra con su exjugador Connor Gallagher que dejó Madrid por Londres en enero. El Tottenham está fuera de la zona europea de la Premier. Este año fue cuarto en la fase liga y por eso resolverá el duelo en Londres. Finalista en el 2018-19, batido en el Metropolitano, precisamente, ante el Liverpool, fue campeón de la Liga Europa el pasado curso.

El croata Igor Tudor lleva las riendas de una plantilla que en febrero cesó al danés Thomas Frank. Mira de reojo la zona de descenso, donde está anclado.

El Barcelona vuelve a encontrarse con el Newcastle, al que ya ganó en St. James Park en la fase liga. El cuadro azulgrana, quinto en ese tramo inicial del torneo, acude a la cita con ausencias significativas como las de Frankie De Jong, Robert Lewandowski o los defensas Jules Kounde y Alejandro Balde.

El conjunto de Hansi Flick ha sacado adelante quince de sus últimas dieciséis eliminatorias en la Liga de Campeones y ahora visita al Newcastle impulsado por el estupendo momento de Lamine Yamal, que con 18 años y 240 días puede erigirse en el más joven en jugar treinta partidos de la Champions, por delante del francés Warren Zaire Emery, del París Saint Germain.

Las urracas' ha conseguido ganar ocho de sus diez eliminatorias a doble partido en competiciones europeas. Duodécimo en la fase liga jugó contra Qarabag la eliminatoria previa al que ganó por un global de 9-2. Su entrenador, Eddie Howe, tiene al Newcastle en la Champions por segunda vez en los tres últimos años.

EL PARÍS SAINT GERMAIN-CHELSEA, LA REVANCHA

Con la final del Mundial de clubes aún en la memoria que reforzó el proyecto del club inglés, el París Saint Germain, campeón vigente de la Champions afronta el cara a cara con el Chelsea. Tal y como sucedió hace un año, el conjunto de Luis Enrique afronta un duro cruce en octavos. En el pasado curso, que acabó con el título en sus manos, se deshizo del Liverpool en la tanda de penaltis. Ahora vuelve a medirse a un rival de la Premier, sexto en la fase liga y el pasado curso campeón de la Liga Conferencia.

Vuelven a coincidir los franceses y los ingleses que ya han jugado ocho veces en Europa. Tres las que ganó el cuadro galo y dos los blues. Hubo tres empates. El PSG, además, se impuso en dos de los tres choques a doble partido.

El equipo de Luis Enrique juega los octavos por decimocuarto año seguido y ha ganado sus cinco últimos duelos a doble partido en la Champions. El Chelsea, ahora dirigido por Liam Rosenior tras la destitución de Enzo Maresca, ha ganado sus tres últimas eliminatorias de octavos de la Liga de Campeones y trece de las dieciséis en eventos UEFA.

El Arsenal y el Liverpool completan la representación de los clubes ingleses en los octavos. Los gunners de Mikel Arteta, actual líder de la Premier, que terminó con pleno de triunfos y primero en la fase liga continental, se miden al Bayer Leverkusen que terminó decimosexto y que superó al Olympiacos en el play off previo.

Se quedó a las puertas de la final el pasado año el club inglés que fue subcampeón en el 2005-2006 y que ha dado continuidad al proyecto que impactó en el curso pasado, hasta que fue eliminado por el posterior campeón, el PSG. Es un firme aspirante a la final de Budapest el líder de la Premier que cuenta por triunfos todos los partidos jugados en la Liga de Campeones este año.

Tiene un maleficio con representantes alemanes, especialmente con el Bayern Múnich, el Arsenal que aspira a sus terceros cuartos seguidos. Todo lo contrario que su rival que ha perdido sus seis últimas eliminatorias de octavos. Está dirigido por Kasper Hjulmand que sustituyó a Erik Ten Hag en septiembre y que está distanciado del club que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania hace dos cursos.

El Liverpool, por su parte, se mide al Galatasaray que va a disputar unos octavos por primera vez desde hace doce años cuando fue eliminado por el Chelsea. Aspira a unos cuartos por primera vez desde el 2013. Nada que ver con los reds, que ha llegado a octavos en ocho de las últimas nueve campañas y solo ha perdido dos de estos cara a cara.

Apunta a este evento europeo el cuadro de Arne Slot descolgado de la Premier que ganó el pasado curso y que perdió con el Galatasaray este mismo ejercicio, en la fase liga. El combinado turco fue el verdugo del Juventus en los dieciseisavos.

LA SORPRESA DEL BODO/GLIMT; LA SOLEDAD DEL ATALANTA

El Bodo Glimt noruego es la gran sorpresa de la competición. Entró entre los veinticuatro primeros a última hora con un meritorio triunfo en el Metropolitano ante el Atlético Madrid después de superar al Manchester City. Y en las eliminatorias previas a estos octavos dejó fuera al subcampeón, el Inter.

Ha sacado rendimiento de su primer año en la Champions el Bodo Glimt que fue semifinalista de la Liga Euorpa el pasado año.

El Sporting se ganó un lugar entre los ocho cabezas de serie tras ganar en San Mamés en la última jornada de la fase liga pero ha perdido sus dos eliminatorias anteriores de octavos en la Liga de Campeones. Solo una vez llegó a cuartos, fue en 1983.

El Atalanta es el único representante italiano en la Liga de Campeones. Las eliminaciones del Inter y del Juventus dejaron solo al equipo de Bérgamo que tuvo una eliminatoria dramática con el Borussia Dortmund.

Ahora se topa con otro germano, el Bayern Múnich. La Dea ha ganado tres de sus cinco eliminatorias a doble partido en competiciones UEFA contra alemanes.

El Bayern es un gigante. Habitual de los tramos decisivos de esta competición fue segundo en la fase liga y dominador incontestable de la Bundesliga que cuenta, además, con la permanente inspiración del inglés Harry Kane, máximo goleador.

El cuadro muniqués ha ganado trece de sus últimas catorce eliminatorias de octavos de la Liga de Campeones, incluidas seis seguidas desde su derrota ante el Liverpool hace siete temporadas.