Olimpia arranca con goleada 4-1 sobre Sporting Cristal en la Libertadores Sub-20

José Mellan adelantó al equipo peruano a los 10 minutos, pero luego Milan Freyres en el minuto 31, Junior Gamarra en el 38, Faustino Barone de penalti en el minuto 41; y Ever Mélida, en el 87, sellaron la goleada del Olimpia.

El defensa Carlos Salgado fue expulsado en el minuto 3 por cortar una manifiesta ocasión de gol del cuadro paraguayo, lo que trastocó los planes del Sporting Cristal en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Sin embargo, el cuadro peruano no se desordenó y en un rápido ataque logró el primer gol del partido, que llegó tras un remate rasante de Mellan.

Olimpia igualó en el minuto 31 con un remate de Freyres.

El equipo paraguayo aumentó a través de Gamarra, que introdujo el balón por entre las piernas del portero peruano Manuel Galoc, mientras que Faustino Barone metió el tercero de penalti.

El atacante Mélida cerró cifras, tras un veloz ataque por el costado derecho y desde corta distancia envió violento remate.

El Olimpia se enfrentará próximo miércoles con Palmeiras, mientras que Sporting Cristal lo hará contra Universidad Católica.