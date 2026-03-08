Programa de la ida de octavos de final

+ Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (ALE)
+ Atlético Madrid (ESP) - Tottenham (ING)
+ París Saint Germain (FRA) - Chelsea (ING)
+ Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid; 21.00 CET).
- Cuartos final. Ida 7-8 abril ida, 14-15 abril vuelta
1. Ganador PSG/Chelsea-Ganador Galatasaray-Liverpool
2. Ganador Real Madrid/Manchester City-Ganador Atalanta/Bayern Múnich
3. Ganador Newcastle/Barcelona-Ganador Atlético Madrid/Tottenham
4. Ganador Bodo Glimt/Sporting-Ganador Bayer Leverkusen/Arsenal
- Semifinales. Ida 28-29 abril; 5-6 mayo vuelta
Ganador cuartos final 1-Ganador cuartos final 2
Ganador cuartos final 3 - ganador cuartos final 4