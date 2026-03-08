Fútbol Internacional
08 de marzo de 2026 - 05:10

Programa de la ida de octavos de final

Madrid, 8 mar (EFE).- Programa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximo.

+ Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (ALE)

+ Atlético Madrid (ESP) - Tottenham (ING)

+ París Saint Germain (FRA) - Chelsea (ING)

+ Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid; 21.00 CET).

- Cuartos final. Ida 7-8 abril ida, 14-15 abril vuelta

1. Ganador PSG/Chelsea-Ganador Galatasaray-Liverpool

2. Ganador Real Madrid/Manchester City-Ganador Atalanta/Bayern Múnich

3. Ganador Newcastle/Barcelona-Ganador Atlético Madrid/Tottenham

4. Ganador Bodo Glimt/Sporting-Ganador Bayer Leverkusen/Arsenal

- Semifinales. Ida 28-29 abril; 5-6 mayo vuelta

Ganador cuartos final 1-Ganador cuartos final 2

Ganador cuartos final 3 - ganador cuartos final 4