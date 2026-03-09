Igor Tudor: “La prioridad es la Premier, la Champions es un extra”

“Nos enfrentamos a un equipo con mucha historia, experiencia y calidad en la Liga de Campeones. Tenemos que crecer. Nuestra prioridad es la Premier, esto es algo extra, pero nosotros queremos pasar a la siguiente ronda”, valoró en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, escenario este martes del encuentro de ida de la eliminatoria.

“Por supuesto que es muy importante la Liga de Campeones y este partido. Tenemos que estar concentrados en nosotros, tenemos que crecer, esto puede ser una oportunidad. Tenemos que ver nuestros problemas y cómo podemos enfocar este tipo de partidos y hacer las cosas mejor. Eso es lo importante”, abundó el preparador del Tottenham.

El técnico expuso que está en el proceso de cambiar dinámicas en el equipo. “Y lleva más tiempo cambiarlo del que esperábamos. Hablo con el cuerpo técnico todos los días y tratamos de ver cómo de rápido podemos hacer los cambios. Hay que esforzarse en ello. Es difícil cambiar cosas que llevan haciendo meses o años”, remarcó.

“Para este martes, tendremos que jugar muy firmes en defensa. Va a ser un partido muy bonito. Es una competición distinta a la ‘Premier’. Es una gran experiencia para esta temporada”, declaró el técnico.

Y destacó las virtudes del Atlético de Madrid: “Lo primero es la mentalidad de su entrenador. Ya fue jugador. Es muy importante. También tienen jugadores de gran calidad, todos te pueden marcar. Es un rival complicado. Tendremos que hacer un gran partido. Respeto mucho a Simeone como entrenador”, añadió.