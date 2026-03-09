Montevideo City Torque y Liverpool ganan en cierre de la quinta fecha del fútbol uruguayo

Un solitario tanto de Salomón Rodríguez en el minuto 72 fue suficiente para que el Torque se llevara los tres puntos en su visita al equipo 'arachán' y de esta forma sumara su tercer triunfo y diez tantos.

Por su parte, Renzo Machado fue el encargado de traspasar las redes para que los negriazules también se quedarán con la victoria en la casa del Boston River para alcanzar asimismo tres triunfos y diez unidades.

Tanto el Torque como el Liverpool acompañan en la tabla con la misma cantidad de puntos al Racing, que encabeza la lista por diferencia de goles, seguido por Deportivo Maldonado, Central Español y Peñarol.

Después en la tabla de posiciones se sitúan Defensor Sporting, Danubio y Wanderers, con ocho enteros cada uno, mientras que Nacional se ubica en la décima posición con siete.

La sexta fecha del Apertura uruguayo se disputará entre el 13 y 16 de marzo con el partido entre Nacional y Wanderers como primero de la tanda programada.