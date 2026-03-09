Paraguayo Moreira llega a 100 goles en Honduras

Real España empató el domingo 1-1 el superclásico hondureño con el campeón Olimpia y al cierre de la décima ronda comparte el liderato del torneo Clausura con Motagua.

En la fecha Génesis derrotó por 4-2 a Victoria y Universidad Pedagógica Nacional (Lobos) superó por 3-2 a Juticalpa.

Real España se fue en ventaja con un penalti ejecutado por el argentino Gonzalo Ritacco. El colombiano Yustin Arboleda igualó para el Olimpia, quinto en la clasificación con 12 unidades.

Real España suma 19 puntos, los mismos que Motagua, que el sábado venció por 3-1 a Choloma, colista con 6 unidades.

Génesis, bajo la dirección del portugués Fernando Mira, se impuso hoy por 4-2 a Victoria, que tiene como entrenador al argentino Hernán ‘la Tota’ Medina. Daniel Meléndez, con un doblete, Jeffry Miranda y Brayan Félix marcaron para el Génesis, que pudo ampliar su ventaja de no ser por la falta de acierto en el área de Victoria, que descontó por medio del panameño Rolando Blackburn y Juan Carlos García.

Génesis es octavo con 9 enteros y Victoria es séptimo con 10. Universidad Pedagógica (Lobos), tercero con 14 enteros, derrotó por 3-2 a Juticalpa con anotaciones de Jairo Róchez, Kilmar Peña y el paraguayo Roberto Moreira, quien alcanzó la cifra de cien goles en el fútbol hondureño.

Juticalpa, que ocupa en la novena plaza con 9 puntos, descontó a través de Josué Villafranca y Júnior Lacayo.

La fecha comenzó el sábado con la victoria de Olancho, del colombiano Jhon Jairo López por 2-1 sobre Platense. Henry Gómez y Clayvin Zúñiga firmaron los tantos de Olancho, que es cuarto, con 13 puntos, mientras que Manuel Salinas recortó distancias para un Platense que marcha décimo con 8 unidades. EFE