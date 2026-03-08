Fútbol Internacional
08 de marzo de 2026 - 21:46

Copa Libertadores Sub 20: Olimpia golea en el debut

Faustino Barone celebra su gol ante Sporting Cristal, de penal.
El equipo Sub 20 de Olimpia arrancó la Copa Libertadores de la categoría con una goleada sobre Sporting Cristal de Perú por 4-1, luego de arrancar en desventaja el compromiso.

Por ABC Color

Los goles para el cuadro decano fueron anotados por Milan Freyres, Junior Gamarra, Faustino Barone (de penal) y Éver Mélida.

El equipo franjeado, dirigido técnicamente por Juan Manuel Salgueiro, integra el Grupo B de la competición, junto a Palmeiras de Brasil y Universidad Católica de Ecuador.

A la fase decisiva del certamen clasifican los tres primeros de cada grupo y un mejor segundo. El próximo partido de Olimpia será el miércoles, a las 19.00 (hora paraguaya), enfrentando a uno de los favoritos de la llave, Palmeiras.

Flamengo goleó el sábado, en el arranque del torneo que se juega en Ecuador, por 4-1 ante el venezolano Estudiantes de Mérida, mientras que el Independiente del Medellín colombiano se impuso por 1-0 al Bolívar boliviano, en el Grupo A.