Copa Libertadores Sub 20: Olimpia golea en el debut

Los goles para el cuadro decano fueron anotados por Milan Freyres, Junior Gamarra, Faustino Barone (de penal) y Éver Mélida.

El equipo franjeado, dirigido técnicamente por Juan Manuel Salgueiro, integra el Grupo B de la competición, junto a Palmeiras de Brasil y Universidad Católica de Ecuador.

A la fase decisiva del certamen clasifican los tres primeros de cada grupo y un mejor segundo. El próximo partido de Olimpia será el miércoles, a las 19.00 (hora paraguaya), enfrentando a uno de los favoritos de la llave, Palmeiras.

Flamengo goleó el sábado, en el arranque del torneo que se juega en Ecuador, por 4-1 ante el venezolano Estudiantes de Mérida, mientras que el Independiente del Medellín colombiano se impuso por 1-0 al Bolívar boliviano, en el Grupo A.