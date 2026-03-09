Santiago Wanderers vence a Nacional y lidera el Grupo C tras empate de Belgrano y Liga

El defensa Cristopher Valenzuela abrió el marcador al minuto 34 al cabecear un tiro de esquina y vencer al portero uruguayo Juan Bianchi, mientras que Lucas Avendaño convirtió de penalti el segundo en el tiempo de reposición.

Nacional sufrió la expulsión del centrocampista Luciano Montaos, al minuto 44, tras una decisión apresurada del árbitro español Mateo Busquets.

El cuadro chileno disfrutó de sendas oportunidades para golear al campeón de 2018, pero el individualismo de Vicente Vargas y la falta de puntería de Cristóbal Ponce y de Christian Silva los llevó a perderse varias ocasiones de anotar.

Por su parte, Belgrano y el local Liga Deportiva Universitaria de Quito empataron gracias a los goles de Mateo Casas, al minuto 17, y de Rudy Mina, a los 26, respectivamente.

El gol de Casas llegó tras una gran corrida por la banda derecha de Mateo Brustolin, quien alcanzó el fondo de la cancha y lanzó un pase retrasado para el remate de primera intención del goleador.

El tanto del ecuatoriano Mina fue fruto de un disparo cruzado desde el costado derecho y de primera intención, lo que hizo que el balón se filtrara por el segundo palo del arco defendido por Leonel Madriaga.

Con varios ataques conducidos por Agustín Caciorgna, Belgrano hizo méritos para ganar. La ocasión más clara la desperdició el atacante Leandro Monzón, que remató a un costado del arco cuando ya no quedaba ningún jugador de Liga para obstaculizar su disparo.

El Belgrano se enfrentará el jueves contra Santiago Wanderers y Liga de Quito lo hará ante Nacional en la segunda fecha del torneo.

El Grupo A disputará la segunda fecha este martes cuando jugarán el boliviano Bolívar y el bicampeón defensor del torneo, el brasileño Flamengo, además del enfrentamiento entre el Independiente Medellín colombiano y el venezolano Estudiantes de Mérida.