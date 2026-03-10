Barrios vuelva a la convocatoria, Julio Díaz repite y Mendoza es la única baja

Barrio se ha perdido los últimos nueve encuentros oficiales de su equipo, desde su rotura muscular en el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis del pasado 5 de febrero; se entrena con el grupo desde el pasado domingo y está disponible ya para Simeone para su reaparición en la competición.

En cambio, Rodrigo Mendoza es baja, por el esguince en el tobillo derecho, de grado moderado, sufrido el pasado sábado contra la Real Sociedad. Es el primero de los cuatro partidos que se va a perder, previsiblemente, el centrocampista fichado en el pasado mercado de invierno.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Pablo Barrios y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.