Cristal y Carabobo definen en Lima la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores

El equipo peruano se hizo fuerte en el partido de ida disputado la semana pasada, que ganó por 0-1 gracias a una anotación de penalti de su capitán, Yoshimar Yotún, en un choque en el que los venezolanos también contaron con varios opciones de alcanzar, cuando menos, la paridad.

Durante el último fin de semana, el Sporting venció por 3-1 al Alianza Atlético, con lo que se mantuvo en la octava posición del Torneo Apertura peruano, mientras que el Carabobo empató sin abrir el marcador con el Zamora, por lo que también ocupa la octava posición en la clasificación de su país.

A pesar de la victoria conseguida en la ida disputada en el estadio de la ciudad de Valencia, el entrenador del Sporting, Paulo Autuori, fue cauto y elogió el crecimiento del fútbol venezolano.

"Para mí, Venezuela ha crecido y está creciendo un montón. Con jugadores con mucha más jerarquía, con equipos que tienen una idea de juego y logran plasmar ese plan de juego en los partidos", sostuvo.

El entrenador brasileño añadió que el choque de ida "fue un partido muy competitivo", pero agradeció que sus jugadores hayan tenido "mucho criterio defensivamente" para mejor el trabajo de esa línea de su equipo.

Autuori se quejó, por otra parte, de una "falta de equidad" en la programación de partidos en el torneo peruano, que al sumar los encuentros de la Libertadores ha hecho que su equipo tenga que jugar un partido cada tres días.

Por ese motivo, tras la victoria del fin de semana sobre el Atlético, pidió a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que den prioridad a la competencia internacional.

Por su parte, el entrenador del Carabobo, Daniel Farías, mantuvo su optimismo a pesar de la derrota en casa y consideró que su equipo tiene la suficiente jerarquía para cobrarse la revancha y remontar la serie.

"Estoy seguro de que vamos a llegar con mucha fuerza a Lima", sostuvo.

Farías dijo que en el partido definitivo de la serie esperan aprovechar su fortaleza con la pelota detenida y que saldrán al campo de juego "con entusiasmo, mucho orgullo y valentía".

El entrenador reconoció, sin embargo, la experiencia de Autuori y de los jugadores del Sporting, a los que calificó "con mucho recorrido, capacidad y talento".

"Esperamos que, en esa línea y mejor versión, nosotros podamos hacerlo, y lo haremos en Lima", remarcó antes de señalar que tienen "la posibilidad de poner un capítulo más, de esos que quedan en el recuerdo para todos".

El partido de vuelta de la serie de la tercera fase de la Copa Libertadores se jugará en el estadio 'Alejandro Villanueva', del Alianza Lima, desde las 17.00 horas de este miércoles (22.00 GMT), con la conducción del árbitro uruguayo Gustavo Tejera.