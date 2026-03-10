David Navarro será el entrenador del Real Zaragoza hasta el final de la temporada

Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes, tras la destitución de Rubén Sellés, y se sentó en el banquillo en el partido del viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria del conjunto aragonés (0-1).

Era la segunda vez que Navarro se hacía cargo de la escuadra zaragozana como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0).

El técnico aragonés tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación.