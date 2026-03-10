Doblete de Gabriel Ávalos en Independiente

Ávalos anotó el segundo tanto de su equipo mediante un penal y posteriormente convirtió el tercero para el conjunto conocido como los Diablos Rojos, que con este resultado se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 14 puntos, a cinco del líder, Vélez Sarsfield, que se frenó al igualar con Tigre 1-1.

El paraguayo Alfio Oviedo ingreso en Tigre a los 37 minutos, pero no pudo convertir.

El atacante atraviesa un gran momento futbolístico y su rendimiento podría abrirle nuevamente las puertas de la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro, de cara a los amistosos previstos ante selección de Grecia, el 27 de marzo, y frente a Marruecos, el 31 del mismo mes.