Fútbol Internacional
10 de marzo de 2026 - 22:38

Doblete de Gabriel Ávalos en Independiente

Gabriel Ávalos Stumpfs (35 años) marcó dos goles para Independiente.
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos tuvo una destacada actuación este martes al marcar dos goles para Independiente, que empató 4-4 frente a Unión de Santa Fe, por la décima fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino.

Por David Rolón

Ávalos anotó el segundo tanto de su equipo mediante un penal y posteriormente convirtió el tercero para el conjunto conocido como los Diablos Rojos, que con este resultado se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 14 puntos, a cinco del líder, Vélez Sarsfield, que se frenó al igualar con Tigre 1-1.

El paraguayo Alfio Oviedo ingreso en Tigre a los 37 minutos, pero no pudo convertir.

El atacante atraviesa un gran momento futbolístico y su rendimiento podría abrirle nuevamente las puertas de la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro, de cara a los amistosos previstos ante selección de Grecia, el 27 de marzo, y frente a Marruecos, el 31 del mismo mes.