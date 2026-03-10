El Sevilla cierra el fichaje para la próxima campaña del central senegalés Arouna Sangante

Esta contratación, que no ha sido oficializada por el Sevilla, se da por hecha según informan este martes diversos medios franceses y ha confirmado EFE por fuentes cercanas a la operación.

Sangante, central que cumplirá 24 años dentro de unas semanas, se formó en las divisiones inferiores del club normando, con cuyo primer equipo debutó en 2021, cuando militaba en la Ligue 2, y que ahora capitanea en la máxima categoría después de haber conseguido el ascenso en la temporada 2022/23.

El futuro jugador sevillista, que también posee la nacionalidad de Guinea Bissau y firmará un contrato hasta junio de 2031, ha disputado con Le Havre 139 partidos oficiales -22 durante la temporada en curso-, en los que ha marcado ocho goles y ha dispensado dos asistencias.

Arouna Sangante es la tercera incorporación que cierra para la próxima temporada el Sevilla, que ya ha contratado como agente libre al lateral diestro del Getafe Juan Iglesias y ha acordado el fichaje por 6 millones de euros del centrocampista de Patrik Mercado, centrocampista ecuatoriano del Independiente del Valle.