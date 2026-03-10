Eric García, baja de última hora

Eric, que ha notado unas molestias a última hora, no podrá ser de la partida este martes, dando entrada a Araújo, en el centro de la zaga, y confirmado como laterales titulares a Gerard Martín y Joao Cancelo.

El once completo del Barcelona es el siguiente: Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Newcastle saldrá Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes, Elanga y Osula.