Fútbol Internacional
10 de marzo de 2026 - 15:55

Eric García, baja de última hora

Imagen sin descripción

Londres, 10 mar (EFE).- El Barcelona saldrá sin Eric García, baja de última hora, y su sustituto será el uruguayo Ronald Araújo en el centro de la defensa, en el once inicial del partido de ida de octavos de final, contra el Newcastle United en St. James' Park.

Por EFE

Eric, que ha notado unas molestias a última hora, no podrá ser de la partida este martes, dando entrada a Araújo, en el centro de la zaga, y confirmado como laterales titulares a Gerard Martín y Joao Cancelo.

El once completo del Barcelona es el siguiente: Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Newcastle saldrá Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes, Elanga y Osula.