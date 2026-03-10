Kike Salas se pierde el partido del Nou Camp por una lesión de gemelo

El central canterano, según el parte médico ofrecido este martes por los servicios médicos del Sevilla, "quedan a la espera de evolución para reincorporarse al grupo", lo que le impedirá estar en el campo del Barcelona.

Kike Salas, que completó todo el partido del pasado domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano (1-1), ha sido en las últimas semanas un fijo en la defensa utilizada por el entrenador sevillista, el argentino Matías Almeyda, quien ahora deberá encontrar soluciones en esa línea, ya que también salió lesionado ante el conjunto madrileño César Azpilicueta.

El defensa navarro fue sustituido en la segunda parte por José Ángel Carmona al solicitar el cambio al notarse unas molestias en la parte posterior del muslo derecho, aunque el propio Azpilicueta y Almeyda confiaron en que la dolencia no sea demasiado seria y pueda estar ante el Barça.

La primera plantilla, tras una sesión de recuperación el lunes, descansa este martes para volver al trabajo en la mañana del miércoles y repetir en horario matinal el jueves, viernes y sábado, día este en el que se viajará a Barcelona.

Además de Azpilicueta, Almeyda está pendiente del delantero francés Neal Maupay, quien fue baja en la última convocatoria por un edema muscular en el bíceps femoral derecho, mientras que el extremo suizo Rubén Vargas sí entró en la lista, tras estar ausente por lesión desde el pasado enero, aunque no dispuso de minutos.

Los que siguen sus respectivas rehabilitaciones de larga duración son el delantero Gerard Fernández 'Peque', que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y el central Marcao Teixeira, que fue operado el pasado 26 de enero de una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo.

Almeyda, que ante el Barcelona cumplirá el cuarto de los siete partidos con los que fue sancionado, recupera para el domingo al lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, quien no jugó ante el Rayo por acumulación de amonestaciones.