Kisnky, portero del Tottenham, sustituido en el minuto 17 por sus errores

En el minuto 4, Kinsky, habitual suplente esta temporada en el Tottenham, se resbaló al sacar de puerta y el balón llegó a Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.

En el minuto 15, el cancerbero erró en el despeje tras una cesión de un compañero y Julián Alvarez firmó el 3-0. Un minuto antes, Griezmann había anotado el 2-0, también después de un resbalón del defensa Van de Ven.

En el minuto 17, Tudor decidió cambiar a los porteros y Vicario, titular habitual, salió en lugar de Kinsky, que sólo había jugado dos encuentros de Copa de la Liga en el curso y que abandonó el césped desolado y con el consuelo de alguno de sus compañeros.