Fútbol Internacional
10 de marzo de 2026 - 17:45

Kisnky, portero del Tottenham, sustituido en el minuto 17 por sus errores

Madrid, 10 mar (EFE).- Igor Tudor, técnico del Tottenham, cambió en el minuto 17 a su portero titular, el checo Antonin Kinsky, por el italiano Guglielmo Vicario, después de que el primero cometiese dos errores importantes en dos de los goles del Atlético de Madrid en el inicio del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que se juega en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Por EFE

En el minuto 4, Kinsky, habitual suplente esta temporada en el Tottenham, se resbaló al sacar de puerta y el balón llegó a Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.

En el minuto 15, el cancerbero erró en el despeje tras una cesión de un compañero y Julián Alvarez firmó el 3-0. Un minuto antes, Griezmann había anotado el 2-0, también después de un resbalón del defensa Van de Ven.

En el minuto 17, Tudor decidió cambiar a los porteros y Vicario, titular habitual, salió en lugar de Kinsky, que sólo había jugado dos encuentros de Copa de la Liga en el curso y que abandonó el césped desolado y con el consuelo de alguno de sus compañeros.