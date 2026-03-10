Los 'ultras' del Lazio, en huelga hasta final de temporada como protesta contra Lotito

Los 'ultras' del Lazio dejaron de acudir al estadio como protesta contra Lotito el pasado 30 de enero. Desde entonces, el estadio ha estado medio vacío en los duelos ante el Génova, Atalanta y Sassuolo en Serie A, y en el más importante de la temporada, las semifinales de Copa Italia ante el Atalanta.

La sección radical de la afición comenzó su protesta semanas antes, pero dejaba solo vacío el estadio durante 15 minutos. Ahora no acudirá más en toda la temporada, incluida una hipotética final de Copa Italia, salvo el próximo Lazio-Milan, que servirá como despedida.

El Lazio no pudo fichar en verano por incumplir tres parámetros (índice de liquidez, endeudamiento y costes laborales extendidos) del reglamento económico de la Federación Italiana de Fútbol. El técnico Maurizo Sarri estuvo apunto de dimitir.

"La historia viene de lejos. Alguien en la sociedad sabrá cuáles son los problemas más graves y cómo intervenir, pero hay que hacer algo. No podemos seguir así, es deprimente. Desde junio me quedé en el Lazio por la gente y ahora ni yo mismo sé por qué me quedé. Así que hay que hacer algo", dijo a DAZN tras la victoria de este lunes ante el Sassuolo.

"Para el equipo es desmoralizador, perjudicial, una situación que se puede gestionar a corto plazo, pero que es insostenible a largo plazo", añadió.

El Lazio es décimo con 37 puntos, a trece de los puestos de competiciones europeas a falta de diez jornadas.

"Solo un hombre codicioso y de corazón árido puede no comprender la historia y los sentimientos que animan a este pueblo y, por esta razón, no podemos hacer otra cosa que dejarlo solo, pero antes hemos decidido dedicarnos un último acto de amor para esta temporada deportiva, e invitamos a todos nuestros hermanos 'laziali' a entrar y llenar todo el Olímpico en cada uno de sus sectores para el partido Lazio-Milan del domingo 15", informó la facción radical en sus redes sociales.

"Es una decisión muy dolorosa, que por primera vez nos alejará de esas gradas que son nuestro hogar, pero creemos que es la única manera de hacer comprender a esta directiva que no seremos cómplices de sus fracasos", añadió.