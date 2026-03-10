Más de 1.700 efectivos para la seguridad el partido Real Madrid-Manchester City

Está previsto que acudan al encuentro cerca de 1.400 aficionados ingleses con entrada.

Se trata del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará a las 21.00 horas de mañana.

El operativo estará formado en esta ocasión por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, la Unidad de Caballería, la de Drones y la de Subsuelo—.

Asimismo, integrarán el dispositivo agentes de la Policía Municipal de Madrid, componentes de SAMUR-Protección Civil, del cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.