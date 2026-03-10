Nagelsmann incorpora a Alfred Schreuder en su equipo de asistentes

"Con su experiencia representa una gran ganancia para nuestro equipo de cara al Mundial", dijo Nagelsmann al anunciar el fichaje.
"Nos hemos decidido por incorporar un experto más para que Mats Buttereit se pueda concentrar en los entrenamientos de situaciones con balón parado. Creemos que las jugadas de estrategia tendrán un gran peso en el torneo", agregó.
Nagelsmann y Schreuder ya trabajaron juntos en el Hoffenheim, Entre febrero de 2016 y enero de 2018 Schreuder fue segundo entrenador con Nagelsmann al frente del equipo del suroeste alemán.
"Trabajé con Julian Nagelsmann en Hoffenheim en medio de una atmósfera de confianza y de manera exitosa. Me entusiasmo como joven entrenador por su valor, su ambición y sus conocimientos tácticos", dijo Schreuder en un comunicado de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).
Schreuder volvió posteriormente al Hoffenheim como primer entrenador y pasó por el FC Barcelona como asistente de Ronald Koemann.