Radovanovic (Zaragoza): "Podemos salir todos juntos de esta situación"

En una rueda de prensa, el central serbio ha afirmado que entiende la frustración de los aficionados, aunque ha destacado que el actual es "un momento muy importante", de "unidad" y de comportarse "como una familia".

Así, ha considerado que el Zaragoza todavía tiene tiempo para revertir la situación y se ha mostrado "positivo" con la posibilidad de que la escuadra aragonesa lo pueda hacer.

"Tenemos 13 partidos -hasta el final del campeonato liguero- y creo en la pasión, la sangre y el corazón de este club", ha recalcado.

Radovanovic, además, ha tenido muy buenas palabras para el nuevo entrenador blanquillo, David Navarro, quien es como "un padre" para el equipo, que no solo atesora experiencia en el fútbol, sino también en la vida, por lo que puede "ayudar mucho".

El futbolista ha reconocido que el vestuario acumula ya siete u ocho meses con una mala dinámica, pero ha subrayado que se trata de "un grupo muy bueno" y bien conectado, que solo necesita "un poco de suerte".

También ha abogado por que los jugadores salgan con "coraje" al césped, ya que portan "la camiseta de un club histórico" y eso es lo que deben transmitir.

En cuanto a su campaña, en la que ha padecido lesiones que le han apartado de los terrenos de juego en varias ocasiones, ha recalcado que es un futbolista que juega "con el corazón" y no con la cabeza, razón por la que ha sufrido mucho en la temporada.

También ha señalado que este es el momento "más traumático" de su carrera y que le duele "mucho" la situación del Zaragoza: "Siento mucha responsabilidad y quiero absolutamente morir por este club", ha aseverado.

En cuanto al próximo encuentro, contra el Almería, club del que procede, ha esperado poder disputar los 90 minutos y ha definido al rival como uno de los mejores equipos del campeonato.

No obstante, ha considerado que el conjunto aragonés tiene a la mejor afición de la liga y que si los jugadores lo hacen bien, transmiten el mensaje y salen con energía, pueden ganar.

"No necesitamos solo corazón, creo que necesitamos también jugar con la cabeza", ha advertido para el próximo duelo, que se disputará el sábado en el Ibercaja Estadio (18.30 horas).

Sobre el adversario, se ha detenido en Sergio Arribas, su máximo goleador, "un jugador con mucha calidad" en un equipo que "ataca mucho", pero que también dejará "mucho espacio" al Zaragoza.

Por ello, Radovanovic espera "un partido abierto", con velocidad, ataques profundos y pases directos, en el que los blanquillos tendrán "la posibilidad de ganar".