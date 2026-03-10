Roger Machado, nuevo técnico del São Paulo

El técnico brasileño Roger Machado, de 51 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y asumirá “de inmediato” la conducción del São Paulo, según el comunicado del club.

Machado dirigirá su primer entrenamiento este mismo martes y debutará el jueves cuando el São Paulo reciba al Chapecoense, en partido por la quinta ronda del Brasileirão.

El último trabajo del técnico brasileño fue con Inter de Porto Alegre, entre julio de 2024 y septiembre de 2025. El año pasado, su equipo ganó el campeonato estatal de Río Grande do Sul (Gaúcho), después de ocho años.

Sin embargo, el pobre desempeño en el campeonato Brasileño hizo que no se mantuviera en el cargo.

La llegada de Machado al Tricolor se produce un día después de que el conjunto paulista despidiera a Crespo, quien había regresado en junio del año pasado para una segunda etapa al frente del equipo.

El exdelantero de la selección argentina dejó al São Paulo como colíder del Brasileirão, con 10 puntos tras las primeras cuatro rondas, igualado con el Palmeiras.

En la temporada pasada, el São Paulo terminó en la octava posición de la liga brasileña por lo que en 2026 disputará la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la Conmebol. EFE