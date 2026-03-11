Arbeloa mantiene a Thiago en un once con Huijsen como novedad

Con siete bajas por lesión, incluido el referente goleador Kylian Mbappé, Arbeloa sostiene como titulares por segundo partido consecutivo a Ferland Mendy y Brahim Díaz. La novedad es el regreso de Huijsen, tras sanción, al centro de la defensa, en detrimento de Raúl Asencio, y deja en el banquillo a Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal, y al único 9 del que dispone, Gonzalo García.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.