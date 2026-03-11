Fútbol Internacional
11 de marzo de 2026 - 15:50

Arbeloa mantiene a Thiago en un once con Huijsen como novedad

Madrid, 11 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa sostiene su apuesta por Thiago Pitarch, centrocampista canterano de 18 años, titular en el Real Madrid ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un once en el que la única novedad es el regreso de Dean Huijsen.

Por EFE

Con siete bajas por lesión, incluido el referente goleador Kylian Mbappé, Arbeloa sostiene como titulares por segundo partido consecutivo a Ferland Mendy y Brahim Díaz. La novedad es el regreso de Huijsen, tras sanción, al centro de la defensa, en detrimento de Raúl Asencio, y deja en el banquillo a Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal, y al único 9 del que dispone, Gonzalo García.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.