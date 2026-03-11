Báez, Villalba y Barcelona, a los grupos de la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil es el primer clasificado, procedente del repechaje, a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ídolo del Ecuador derrotó a Botafogo en Brasil con Cristian Javier Báez y Héctor Villalba: los paraguayos fueron titulares en el triunfo 1-0 por la revancha de la Fase 3 en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Milton Celiz, el argentino de 33 años, fue el autor del único tanto en suelo brasileño: a los 8 minutos, el mediocampista ofensivo aprovechó una asistencia de su compatriota Tomás Martínez y encaminó la victoria, que sentenció la serie con un global 2-1. En la ida, ambos equipos igualaron 1-1 en el Monumental de Guayaquil con el gol de Villalba.

El gol de la clasificación de Barcelona

Atención Cerro Porteño y Libertad

Barcelona de Guayaquil clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ídolo del Ecuador, con los paraguayos Cristian Javier Báez y Héctor Villalba, compone el Bombo 4 y puede medir a Cerro Porteño y a Libertad. El sorteo del cuadro principal del primer certamen más importante del continente, como también del segundo, será el jueves 19 de marzo, a las 20:00.

Botafogo, a la Copa Sudamericana 2026

Botafogo es el primer clasificado a la Copa Sudamericana 2026 procedente de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El Fogão accede al Bombo 4, en el que está Recoleta FC, y podría enfrentar a Olimpia en el cuadro principal. El sorteo de la fase de grupos del segundo certamen más importante del continente, como también del primero, será el jueves 19 de marzo, a las 20:00.