El Bodo/Glimt maravilla ante el Sporting y acaricia los cuartos de final de la Champions

El planteamiento de Kjetil Knutsen resultó, una vez más, impecable. Sus pupilos operan como un bloque perfectamente engrasado, caracterizado por transiciones veloces, toques mínimos y una presión tras pérdida que recordaría al fútbol total de los mejores tiempos. Esta solvencia no es casualidad: el equipo llegaba tras encadenar victorias ante gigantes como el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Inter de Milán. Ante tal despliegue, el Sporting optó por atrincherarse, limitando su ataque a una única contra liderada por Trincão que Haikin logró desviar.

En el centro del campo, Patrick Berg dictó una cátedra de posicionamiento y distribución, deshaciéndose del marcaje individual para organizar a un ataque compuesto por Hogh, Evjen, Fet y Hauge. Tras varios avisos serios, el marcador se abrió cuando Vagiannidis derribó a Fet en el área, permitiendo que el propio mediocentro transformara el penal. El segundo tanto fue una oda a la asociación: una triangulación eléctrica de cuatro toques entre Fet, Hogh y Hauge culminó en los botines de Blomberg, quien batió a Rui Silva antes del descanso.

Aunque el Sporting intentó reaccionar en la reanudación con una clara ocasión de Luis Suárez, el Bodo/Glimt supo resistir el empuje luso para asestar la estocada final. A falta de 20 minutos, un cambio de orientación de Bjortuft habilitó a Hauge, cuyo centro tenso fue rematado por un Hogh que entró al área como un auténtico transatlántico. Con el 3-0 definitivo, el Sporting claudicó ante un equipo que juega, vence y convence. Salvo una remontada heroica en Portugal, el billete para los cuartos de final ya parece tener el nombre grabado del conjunto noruego.

Ficha técnica

Bodo/Glimt (3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Auklend, minuto 87), Berg, Fet (Saltnes, minuto 79); Blomberg (Maatta, minuto 75), Hogh (Helmersen, minuto 79) y Hauge.

Sporting Lisboa (0): Rui Silva; Vagiannidis (Santos, minuto 63), Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; Simoes (Morita, minuto 62), Hjulmand; Catamo (Faye, minuto 63), Trincao, Guilherme (Braganca, minuto 79) y Luis Suárez.

Goles: 1-0, minuto 32: Fet, de penalti. 2-0, minuto 45: Blomberg. 3-0, minuto 70: Hogh.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró cartulina amarilla a Hjulmand (minuto 20) por parte del Sporting; y a Gundersen (minuto 44) y Hogh (minuto 76) por parte del Bodo/Glimt.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo ante cerca de 8.000 espectadores.

Fuente: EFE