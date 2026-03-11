El Real Madrid golea al Manchester City con un triplete de Fede Valverde

La pizarra de Álvaro Arbeloa fue clave. El técnico apostó por la valentía al mantener al joven Thiago Pitarch y fortalecer un centro del campo castigado por las lesiones. Entendiendo que un intercambio de golpes directo con el City de Guardiola sería letal, el Madrid jugó sin un ‘9’ puro, dejando a Gonzalo en el banco de suplentes y desactivando el brillo de las estrellas visitantes. Con el “traje de batalla” puesto, el equipo se vació en cada ayuda defensiva, recortando la distancia técnica con un despliegue físico inalcanzable para el conjunto inglés.
El líder indiscutible de esta mutación fue Valverde. El “Halcón” ofreció una exhibición sin precedentes, multiplicándose para ayudar a Alexander-Arnold en defensa ante Doku y proyectándose al ataque con una voracidad desconocida. El City, castigado por su fragilidad defensiva y la falta de contundencia de sus atacantes, sucumbió ante el plan local. Mientras Huijsen contenía las embestidas de Haaland, el Madrid golpeaba primero gracias a un error de O’Reilly tras un envío en largo de Courtois, que Valverde aprovechó para abrir la lata tras un autopase ante Donnarumma.
El delirio llegó en un intervalo de siete minutos mágicos. Entre el 20 y el 27, el uruguayo volvió a aparecer en zona de remate para cruzar un balón servido por Vinícius tras una cabalgada por la izquierda. El 2-0 dejó al City aturdido y con un dominio estéril. Ni Rodri ni Bernardo Silva lograron conectar con sus extremos, asfixiados por el sistema de coberturas blanco. Justo antes del descanso, Valverde cerró su obra maestra con una ‘delicatessen’: recibió un pase picado de Brahim, le hizo un sombrero a Guéhi y, sin dejar caer el cuero, batió a Donnarumma con un exterior exquisito.
En la segunda mitad, el Madrid gestionó su renta con oficio, disfrutando al contragolpe frente a un City volcado pero impreciso. Brahim y Vinícius pudieron ampliar la cuenta, especialmente el brasileño, quien falló un penal tras una galopada provocada por un error de Khusanov. Pese al fallo, el equipo defendió con uñas y dientes, apoyado en un Courtois que volvió a ser providencial sacando una pierna milagrosa tras una pérdida de Thiago en el área chica. Los cambios de Guardiola no alteraron el guion y el Real Madrid selló un 3-0 impensable que le permite viajar al Etihad con una ventaja de oro.
Ficha técnica
Real Madrid (3): Courtois; Trent (Carvajal, minuto 83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, minuto 46); Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Manuel Ángel, minuto 76), Güler (Camavinga, minuto 70); Brahim (Mastantuono, minuto 76) y Vinícius.
Manchester City (0): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, minuto 70), Savinho (Reijnders, minuto 46), Semenyo (Cherki, minuto 70), Doku y Haaland (Marmoush, minuto 82).
Goles: 1-0, minuto 20: Fede Valverde. 2-0, minuto 27: Fede Valverde. 3-0, minuto 42: Fede Valverde.
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Donnarumma (minuto 56) y Ait-Nouri (minuto 82) por parte del Manchester City.
Incidencias: Encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 82.950 espectadores (incluyendo unos 1.500 seguidores del Manchester City).
Fuente: EFE