El Celta mide su ambición europea ante el potente Lyon

El mal momento de los franceses, pese al acicate que supuso la cesión del delantero brasileño Endrick desde el Real Madrid, mete más presión al Celta, que ha sufrido el revés de la baja de Miguel Román por la grave lesión que le hará perderse lo que resta de temporada.

El Lyon fue el campeón de la primera fase de la competición continental con siete victorias y una sola derrota -ante el Betis en el Villamarín-, lo que le otorga, a priori, el papel de favorito, pese a su mala dinámica y las numerosas bajas que sufre.

El equipo dirigido por el portugués Paulo Fonseca se ha caído de la pelea por el título de la Ligue 1 tras sumar un solo punto de los últimos nueve en juego, además de perder ante el Lens en los cuartos de final de la Copa.

El Celta tiene la oportunidad de redimirse de la eliminación hace nueve años en Old Trafford ante el Manchester United de Jose Mourinho, que le privó de meterse en la final de la Copa de la UEFA.

Aquel día, Iago Aspas prometió dejarse la piel por devolver al equipo de su vida a una semifinal. Y esta temporada tiene, probablemente, la última oportunidad para conseguirlo.

El capitán celeste ya fue decisivo en la anterior eliminatoria ante el PAOK. Sin minutos de inicio en los últimos partidos de Liga, mañana volverá a la titularidad ante el Lyon.

Estará acompañado por Borja Iglesias y, probablemente, Hugo Álvarez, aunque el sueco Williot Swedberg, decisivo ante el conjunto griego, también podría entrar en la banda izquierda.

La otra duda está en el carril derecho. Giráldez tiene que elegir entre el físico de Javi Rueda y la calidad del internacional Óscar Mingueza, junto a Aspas el futbolista más desequilibrante en la construcción del juego celeste.

En lugar de Miguel Román, entrará el uruguayo Matías Vecino para aportar experiencia en un choque donde ninguno de los dos equipos espera que quede zanjada la eliminatoria.

El Lyon quiere recuperar la versión de hace unas semanas, cuando mostró uno de los rostros más sólidos en Europa y encadenó trece victorias consecutivas que le izaron al tercer puesto de su liga, reforzados con Endrick.

Una racha que se rompió el pasado 22 de febrero en Estrasburgo y que ha dado paso a otra de cuatro partidos sin victoria, incluidas tres derrotas y el empate arrancado en el tramo final el pasado fin de semana contra el París FC, que les ha dejado fuera de los puestos que dan plaza para la Liga de Campeones.

Fonseca tendrá que afrontar al Celta con numerosas bajas, tanto por lesiones, como por sanción o por no estar inscritos en la competición. No podrá contar con Fofana, Sulc, Moreira, Maitland-Niles, Kamara y Hateboer, mientras que la participación de Kluivert no está asegurada.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos; Rueda, Vecino, Moriba, Carreira; Aspas, Hugo Álvarez o Williot y Borja Iglesias

Lyon: Lyon: Descamps; Mata, Tessmann, Niakhaté, Tagriafico; Morton, Nartey, Tolisso, Karabec; Endrick y Yaremchuk.