El mundialista Pavel Pardo asegura que el partido crucial de México será ante Sudáfrica

"El juego más importante en el Mundial será contra Sudáfrica. México debe ganar y después seguir adelante ante Corea y el siguiente rival", dijo Pardo en declaraciones a EFE.

Pardo, quien jugó con México los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006, dejó una gran huella en el América del fútbol mexicano y el Sttugart de la Bundesliga, en el que fue figura principal entre 2006 y 2008.

Al referirse al momento actual de la selección de México, eliminada en la fase de grupos en el Mundial de Catar, el futbolista retirado opinó que para el tri del seleccionador Javier Aguirre será importante aprovechar en el próximo verano la condición de local en la primera fase del Mundial.

"México tiene que sacar provecho de la condición de local y de la conexión de los jugadores con la afición", explicó.

El próximo 11 de junio, México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca en el arranque de la Copa Mundial, después de lo cual jugará el 18 en Guadalajara contra Corea, y cerrará el 24, otra vez en el Azteca, contra un rival europeo aún no decidido.

Pavel Pardo fue uno de los líderes de la selección mexicana que, dirigida por el argentino Ricardo Lavolpe, estuvo cerca de clasificarse a cuartos de finales en el Mundial de Alemania, pero fue eliminada en tiempo extra por Argentina.

Al referirse a aquel equipo, uno de los más competitivos de México en Mundiales, el jugador retirado se refirió a la empatía en el grupo.

"Éramos un equipo guerrero; éramos amigos, pero también nos exigíamos unos a otros. Eso fue muy importante", recordó.

Cuatro años antes, Pardo quedó fuera del Mundial Corea-Japón 2002, decisión del técnico Javier Aguirre, lo cual el jugador consideró como un golpe duro, que lo llevó a superarse a sí mismo para regresar a un Mundial.

"Dije, no me vuelve a pasar. Yo voy a estar en el siguiente mundial, y lo logré".

La carrera de Pardo se consolidó con su llegada al Stuttgart, en el que jugó por dos años, fue capitán y se coronó campeón, un logro que le costó un doble esfuerzo al no hablar el idioma y no estar familiarizado con la cultura del país.

"Les dije, yo vine aquí a triunfar; con mentalidad de poder trascender. Llegué a un club que tenía 15 años sin ser campeón y fuimos campeones", dijo.

Pavel Pardo es uno de los embajadores de la sede mundialista de Guadalajara, ciudad que será escenario de un Mundial por tercera vez, después de haberlo sido en 1970 y 1986.