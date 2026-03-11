El tesorero de la AFA comparece ante la Justicia en una causa por fraude impositivo

En la causa también están imputadas otras de las autoridades y exautoridades de la AFA, incluyendo al actual presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien deberá presentar su declaración indagatoria este jueves.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.

Según la denuncia, los responsables de la AFA “habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal”, por importes que superan el umbral de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario.

"Desde nuestra perspectiva jurídica, la conducta que se intenta investigar es atípica, es decir, no configura delito alguno", dijo a EFE Gregorio Dalbón, abogado vinculado a la defensa institucional de la AFA, que añadió: "Por eso sostenemos con claridad que la AFA no ha cometido ningún delito, y confiamos en que, a medida que avance el proceso, esa circunstancia quedará plenamente demostrada".

"También hemos manifestado preocupación por algunas decisiones procesales adoptadas en el expediente. El juez Diego Amarante fue denunciado por presuntos hechos vinculados a dádivas y, además, dispuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA antes incluso de convocarlo a prestar declaración indagatoria, lo que genera un lógico temor de parcialidad", agregó Dalbón.

En rechazo a la investigación judicial, la comisión directiva de AFA decidió suspender los partidos de todas las divisiones profesionales del país del 5 al 8 de marzo.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Javier Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora y la mayoría de los clubes.