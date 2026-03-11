Havertz rescata al Arsenal de penal ante su ex-equipo en el último suspiro

Ambas escuadras cerraron filas sin apenas conceder espacios, exhibiendo una disciplina defensiva que dejó una primera mitad huérfana de ocasiones claras. La oportunidad más nítida de los 45 iniciales fue para los Gunners, con un disparo de Gabriel Martinelli en el minuto 20 que impactó directamente en la escuadra. Mientras el carril izquierdo inglés se mostraba incisivo, en la otra banda Bukayo Saka sufría para superar el marcaje de un sólido Alejandro Grimaldo.

El segundo acto arrancó con un testarazo de Terrier, a pase de Grimaldo, que David Raya mandó a córner. El propio Grimaldo ejecutó el saque al segundo palo, donde irrumpió Robert Andrich para batir al meta español de cabeza y adelantar al Leverkusen. A partir de ahí, el Arsenal buscó la igualada abusando de envíos aéreos que la zaga alemana despejaba con solvencia.

Pese al dominio defensivo local, el asedio inglés se intensificó con el paso de los minutos, forzando faltas y saques de esquina donde el Arsenal suele ser letal. El Leverkusen parecía resistir con éxito hasta que, en el minuto 87, el colegiado señaló penalti tras un leve contacto de Tillmann sobre Madueke. Kai Havertz, formado en la cantera del Leverkusen, asumió la responsabilidad y selló el empate definitivo desde los once metros.

Ficha técnica

1 - Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios (Fernández, minuto 82), Aleix García, Grimaldo; Terrier (Hofmann, minuto 82), Maza (Tillmann, minuto 74) y Kofane.

1 - Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka (Madueke, minuto 60), Eze (Gabriel Jesús, minuto 82), Martinelli y Gyökeres (Havertz, minuto 74).

Goles: 1-0, minuto 46: Andrich. 1-1, minuto 87: Havertz, de penalti.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Amonestó a Andrich, Martinelli, Poku, Palacios, Zubimendi, Grimaldo y Havertz.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el BayArena de Leverkusen.

