Kinsky agradece el apoyo tras vivir "una pesadilla"

El arquero de 22 años recibió el apoyo del fútbol mundial tras su desastrosa actuación y realizó una escueta publicación en redes sociales para agradecer la ayuda.

"Gracias por los mensajes", escribió en su cuenta de Instagram. "Del sueño a la pesadilla al sueño de nuevo. Nos vemos".

En el que apenas era su tercer partido de esta temporada, Kinsky se resbaló en un gol y falló en el intento de sacar el balón de su zona en otro, en la victoria por 5-2 del Atlético de Madrid. Esto llevó a Tudor a cambiarle tras apenas 17 minutos, lo que provocó que el portero se marchara con claros signos de tristeza al túnel de vestuarios.