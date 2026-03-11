Fútbol Internacional
11 de marzo de 2026 - 19:50

Kinsky agradece el apoyo tras vivir "una pesadilla"

Londres, 11 mar (EFE).- Antonín Kinsky, portero del Tottenham Hotspur, agradeció el apoyo recibido tras sufrir "una pesadilla" en el partido contra el Atlético de Madrid en el que encajó tres goles en 17 minutos para ser sustituido por Igor Tudor.

Por EFE

El arquero de 22 años recibió el apoyo del fútbol mundial tras su desastrosa actuación y realizó una escueta publicación en redes sociales para agradecer la ayuda.

"Gracias por los mensajes", escribió en su cuenta de Instagram. "Del sueño a la pesadilla al sueño de nuevo. Nos vemos".

En el que apenas era su tercer partido de esta temporada, Kinsky se resbaló en un gol y falló en el intento de sacar el balón de su zona en otro, en la victoria por 5-2 del Atlético de Madrid. Esto llevó a Tudor a cambiarle tras apenas 17 minutos, lo que provocó que el portero se marchara con claros signos de tristeza al túnel de vestuarios.