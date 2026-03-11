Louzán recibe en Madrid a la delegación de la FIFA que inspecciona sedes de Mundial 2030

Louzán saludó al equipo de la FIFA en un hotel en la capital, donde agradeció su trabajo y aseguró que el camino hacia 2030 será exitoso para el fútbol mundial, que se reunirá en España y sus países socios en la candidatura para celebrar el Mundial del Centenario, informó la RFEF.

Los delegados de la FIFA iniciaron el pasado lunes en Barcelona sus visitas a las ciudades españolas y ayer inspeccionaron el estadio La Romareda en Zaragoza, donde también se reunieron con representantes del ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) y los equipos de arquitectura, ingeniería y construcción encargados de levantar el estadio.

El director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj, se mostró satisfecho con el desarrollo de las jornadas, que incluyen visitas técnicas y conversaciones con autoridades públicas para comprobar la situación actual y "planificar el proceso de selección de sedes".

"Nos gustaría visitar todas las sedes posibles en nuestro país, pero el procedimiento establecido por FIFA indica que solo se pueden visitar en este momento las sedes presentadas en la candidatura. Esto no significa que todo esté cerrado, pero hay que cumplir con lo presentado. Con el tiempo intentaremos tener más sedes", afirmó.

Dervishaj insistió que en el organismo son "los primeros interesados en tener más sedes en España" y piensan "que hay ciudades, sedes y estadios que pueden cumplir los requisitos de FIFA, después de un trabajo que está por hacer".

"No hay fecha para el cierre del procedimiento de elección de sedes, pero vamos a intentar que todas las sedes presentadas cumplan y que puedan incluir a más sedes en España. Desde la RFEF asumimos el liderazgo de la organización de la Copa Mundial 2030", añadió en declaraciones a la RFEF.

España constituyó el pasado día 5 los grupos de trabajo para coordinar la acción pública relacionada con la cita mundialista, durante la reunión de la Comisión Interministerial creada al efecto, que trabajarán en materia legal, seguridad, sedes, estadios e infraestructuras, alojamientos y servicios a los equipos, transporte y movilidad, tecnología, comunicación y coordinación.

En su dossier España incluyó inicialmente 11 estadios de 9 ciudades Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (La Coruña), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu (Madrid) y La Rosaleda (Málaga).

La capital malagueña ha renunciado y Vigo y Valencia optar a convertirse en sedes.