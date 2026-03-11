11 de marzo de 2026 - 17:50
Un triplete de Valverde doblega al Manchester City al descanso (3-0)
Madrid, 11 mar (EFE).- Un triplete del uruguayo Fede Valverde, en los minutos 20, 27 y 42, le da ventaja al Real Madrid al descanso del partido contra el Manchester City (3-0) disputado en el estadio Bernabéu, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Un partido en el que el equipo dirigido por Pep Guardiola empezó generando más peligro, pero sin encontrar remate en el área, y se acabó viendo superado con tres zarpazos de un Valverde que anotó el primer triplete de su carrera deportiva.