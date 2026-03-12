Bolivia buscará "pulir" detalles en amistoso contra Trinidad y Tobago antes de la repesca

"El partido del domingo va a ser muy lindo para mejorar y pulir algunos detalles que necesitamos para llegar bien al partido con Surinam", declaró el portero Guillermo Viscarra, quien acaba de superar una lesión jugando para Alianza Lima de Perú.

Viscarra, que en las eliminatorias alternó la portería con Carlos Lampe, afirmó que el grupo de jugadores comandados por el seleccionador Óscar Villegas está con "mucha motivación" para intentar conquistar "el sueño máximo" que tienen, que es conseguir una clasificación mundialista después de casi 33 años.

También señaló que el grupo trabaja diariamente "tratando de no descuidar ningún detalle" y de entregarse "al máximo en cada entrenamiento".

El portero de 33 años dijo que llegar a la próxima Copa del Mundo "podría cambiar la vida" de los futbolistas y que, además, sería una "alegría increíble" para Bolivia.

Por su parte, el capitán de la Verde, el defensa Luis Haquín, del Al-Tai de Arabia Saudita, consideró que el último amistoso ante Trinidad y Tobago "será un partido complicado y (a la vez) positivo" para la preparación del equipo.

Consideró que los caribeños son una "selección física", con un estilo que se asemeja al de Surinam, y que ese duelo se asumirá con toda la "responsabilidad".

"Tenemos un grupo donde todos son capitanes y todos lideramos una selección", añadió.

Bolivia jugará ante Trinidad y Tobago a las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de la ciudad de Santa Cruz (este), en un encuentro que servirá para despedirse de su afición antes de participar en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, en Monterrey (México).

En el duelo amistoso, Villegas no podrá contar con algunas de sus figuras, que serán liberadas unos días después y se sumarán al grupo.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.