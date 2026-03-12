El colombiano Angulo afirma que pese a cercanía del Mundial no se guarda en el campo

"Hay precauciones, claro, porque nadie quiere perderse un mundial, pero yo no me guardo nada. Yo siempre juego con la misma intensidad, me gusta ir con todo y espero que de aquí al Mundial no me lesione yo ni nadie. En la cancha defendemos a este equipo con todo, pero insisto, nunca queremos que nadie se lesione", aseveró el zaguero.

Angulo hizo referencia a la lesión que el martes pasado sufrió Luis Ángel Malagón, guardameta del América y de la selección mexicana, quien se rompió el tendón de Aquiles en un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que se ha quedado sin posibilidades de jugar el Mundial.

El exjugador del Independiente de Argentina lamentó lo que le ocurrió a Malagón y subrayó que es algo a lo que todos los futbolistas están expuestos.

"Es una pena la lesión que tuvo Malagón; cuando te sucede algo así seguro te preguntas por qué ocurrió, pero todo pasa por algo y uno tiene que vivir el día a día; nosotros de momento tenemos que vivir el partido ante Cruz Azul con mucha intensidad, sin guardarnos nada", insistió.

Angulo se prepara, junto con su equipo, para recibir este sábado, en la undécima jornada, al Cruz Azul, líder del Clausura, contra el que dijo, espera un intenso duelo, ya que ambos equipos presumen las dos ofensivas más contundentes del certamen.

"Nos vamos a enfrentar las dos mejores ofensivas, por lo que se espera que haya muchos goles en este partido; espero lo hagamos mejor y disfrutemos de un triunfo con nuestra afición", apuntó.

El nacido en Tumaco, quien lleva tres goles en el certamen, destacó el buen momento que vive con Pumas, el cual espera alargar para ganarse un lugar en la Copa del Mundo que arranca en junio próximo.

"Desde que llegué a México, el torneo pasado, quise aportar al juego ofensivo del equipo, marcar goles, pero me tranquilice y dejé de medirme por eso. Me fije también en mi desempeño defensivo y eso me hizo sentir mejor y con mayor confianza. Hoy me siento bien para buscar esa posibilidad de estar en la lista final para el Mundial", concluyó.