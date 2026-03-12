El Estrasburgo de Julio Enciso toma ventaja de cara al desquite

La visita se adelantó prácticamente desde el inicio del partido, en el amanecer del lance, el Estrasburgo ya ganaba 1 a 0 con un tanto de Joaquín Panichelli. Más allá de la definición, la jugada reflejó una actuación colectiva destacada. Al minuto de juego, Guéla Doué lanzó un pelotazo de casi 50 metros hacia la banda izquierda. Sebastian Nanasi intentó una acción individual, no logró prosperar y terminó asistiendo a Panichelli se impuso en la marca a Stjepan Radeljic y definió con potencia ante Martin Zlomislic para abrir el marcador.

Con el trámite equilibrado, el HNK Rijeka no desentonó, pero antes de la media hora del segundo tiempo recibió el segundo impacto: el jovencito inglés Martial Godo anotó el 2 a 0, sacando provecho del rebote del portero bosnio Martin Zlomislić, quien previamente había evitado el tanto Guéla Doué, estirando la pierna derecha ante el tiro cruzado del francés, sin poder reaccionar en la segunda instanacia.

La respuesta del conjunto croata fue rápida. Los balcánicos descontaron ingresando al último cuarto de hora mediante Ante Majstorovic, quien se elevó más que todos, y con un pontente cabezazo colocado, que terminó ingresando al costado izquierdo del portero belga Mike Penders, conectó un tiro libre del luso Tiago Dantas, que llegó desde el costado derecho, estableciendo el 2 a 1 definitivo que mantiene vivas sus opciones de remontar.

Con la ventaja obtenida, Racing de Estrasburgo intentará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Conference League cuando reciba a Rijeka en la Alsacia, en el partido de vuelta, marcado para el jueves 19 del presente mes. La derrota en casa obliga al HNK Rijeka a buscar dar vuelta la historia en Francia. Según lo mostrado, el equipo croata cuenta con argumentos para que la eliminatoria no quede sentenciada.

