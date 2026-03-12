Kinsky agradece apoyo tras vivir “una pesadilla”

El arquero de 22 años, Antonín Kinsky, recibió el apoyo del fútbol mundial tras su desastrosa actuación y realizó una escueta publicación en redes sociales para agradecer la ayuda. “Gracias por los mensajes” , escribió en su cuenta de Instagram.

Lea más: Paraguayo Florentín anota en Argentina

“Del sueño a la pesadilla al sueño de nuevo. Nos vemos”. En el que apenas era su tercer partido de esta temporada, Kinsky se resbaló en un gol y falló en el intento de sacar el balón de su zona en otro, en la victoria por 5-2 del Atlético Madrid.

Esto llevó a Tudor a cambiarle tras apenas 17 minutos, lo que provocó que el portero se marchara con claros signos de tristeza al túnel de vestuarios. EFE