Pablo Hernández recupera ante el Sporting a los laterales Mellot y Alcázar

El técnico Pablo Hernández, que no podrá sentarse en el banquillo de El Molinón al tener que cumplir el segundo partido de los dos con los que fue sancionado por su expulsión ante el Racing de Santander, verá cómo se recompone la defensa de cara a un encuentro en el tratará de sumar la victoria tras haber sufrido dos derrotas consecutivas.

Mellot y Alcázar serán titulares en Asturias, en un equipo que pierde por acumulación de tarjetas amarillas a Salva Ruiz, con lo que tanto el francés como el andaluz regresarán al once inicial.

Los albinegros también andan pendientes del centro de la defensa y es que Agustín Sienra no jugó ante el filial donostiarra por lesión y el futbolista argentino es duda de cara al enfrentamiento ante el Sporting.