Xavi Hernández se defiende de las críticas: "Con la verdad por delante, ¡siempre!"

En una entrevista con La Vanguardia, Xavi Hernández, que firmó su aval electoral por Víctor Font, criticó duramente la gestión de Joan Laporta, especialmente en el caso de Leo Messi.

Xavi aseguró que Messi no fichó por el Barça en 2023, a pesar de tener el aval de LaLiga, porque Laporta le confesó que si volvía el astro argentino éste le iba "a hacer la guerra", algo que "no se lo podía permitir".

La versión sobre el frustrado fichaje de Messi ha sido refrendada por el entonces director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, mientras que tanto Laporta como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguraron que la versión no es correcta.

Además Xavi Hernández arremetió contra Alejando Echevarría, excuñado de Joan Laporta y uno de los hombres fuertes del equipo dirigente, a pesar de que no tiene ningún cargo asignado.

"(El club) prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. (Laporta) Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo", dijo en la citada entrevista.