Boca Juniors, obligado a ganar en su visita a Unión de Santa Fe

El Sifón Úbeda, que asumió en octubre del año pasado tras el deceso del entrenador Miguel Russo, es muy cuestionado por una gran porción de la numerosa hinchada de Boca, que lo despidió con silbidos y reprobaciones el miércoles en La Bombonera tras el empate 1-1 con San Lorenzo.

“Andate”, le gritaron varios fanáticos desde la grada ubicada a centímetros del ingreso a los vestuarios, por donde el DT debió pasar en medio del enojo casi generalizado. La igualdad con el Ciclón fue la cuarta seguida de local, después de Racing (0-0) y los modestos Platense (0-0) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (1-1).

Boca, donde juegan los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero, está en el séptimo puesto de la Zona A con 13 puntos en nueve partidos jugados, a seis unidades del líder Vélez.

* River. Con el debut de Eduardo Coudet como entrenador en lugar del histórico Marcelo Gallardo, River Plate consiguió un triunfo ajustado y trabajoso sobre Huracán por 2-1, en uno de los partidos del jueves por la décima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

* Programa de la 11ª fecha: Sábado: 19:00 Platense - Vélez; 21:00 Rosario Central -Banfield (TyC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Domingo: 15:15 Gimnasia LP- Ind. Rivadavia (TyC). 17:30 Belgrano -Talleres (TyC); 19:45 River - Sarmiento (ESPN); 22:00 Tigre -Argentinos (TyC); 22:00 Unión Santa Fe -Boca (ESPN).

Lunes: 15:30 Barracas Central -Atl. Tucumán (TyC); 15:30 Aldosivi -Huracán; 18:30 San Lorenzo -Defensa (TyC); 20:00 Racing -Estudiantes RC; 22:15 Instituto -Independiente (TyC).

Martes: 19:00 Lanús -Newell’s; 21:15 Central Córdoba -Deportivo Riestra; 21:15 Gimnasia Mendoza -Estudiantes LP.

* Clasificación: Grupo A: Vélez 19 puntos, Unión 15, Estudiantes LP 15, Independiente 14, Platense 14, Talleres 14, Boca 13, Defensa 13, San Lorenzo 13, Lanús 9, Central Córdoba 9, Gimnasia Mendoza 9, Instituto 8, Riestra 6, Newell’s 3.

Grupo B: Belgrano 18 puntos, Ind. Rivadavia 17, Tigre 16, Rosario Central 15, River 14, Gimnasia LP 14, Racing 12, Huracán 12, Barracas 12, Argentinos 10, Banfield 10, Sarmiento 10, Tucumán 6, Aldosivi 4, Estudiantes RC 4.