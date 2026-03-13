'Cuti' Romero y Palhinha, bajas para el encuentro ante el Liverpool

En una acción defensiva, ya en el tiempo añadido, cuando ambos jugadores acudieron a despejar un balón ante Alexander Sorloth, chocaron con sus testas de forma tremenda, quedando los dos inmediatamente en el suelo, conscientes, pero aturdidos, a la espera de la asistencia de los servicios médicos sobre el césped del estadio rojiblanco.

Tras recibir atención médica, el defensa argentino intentó seguir, pero, instantes después, se quedó en cuclillas y abandonó el campo por su propio pie al igual que su compañero Palinhha antes de que el árbitro Serdar Gözübüyük decretase el final del encuentro.

No, no van a estar disponibles. Tampoco Micky van de Ven ni Yves Bissouma, que tiene problemas físicos. Conor Gallagher tiene fiebre, pero probablemente podrá jugar", expresó el técnico Igor Tudor, que no ha perdido los cuatro partidos desde que es entrenador de los 'Spurs' y tiene al equipo un solo punto por encima del descenso.

"Tenemos un gran problema para hacer el once. Empezamos a construir algo y de repente algo pasa como una tarjeta roja o tres o cuatro lesiones. Es muy raro, nunca había tenido está situación en mi carrera, pero tienes que aceptarla", completó.

El equipo, que se encuentra en una situación crítica a nueve jornadas del final, está castigado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Destiny Udogie y Ben Davies, entre otros.